Eski Bursa Valisi Harput'a FETÖ'den hapis cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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