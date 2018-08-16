CHP yerel seçimlere odaklandı

CHP, Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe giden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmaları genel merkez açısından noktaladı.

Hedef olarak 2019'da yapılması planlanan yerel seçimleri gösteren Kılıçdaroğlu ve partisini, Kurban Bayramı'nın ardından yoğun mesai bekliyor.

Yerel seçimlere hazırlık yönünde bir süredir çalışma yapan CHP yönetimi, kurultay tartışmalarının gölgesinde kalan aday belirleme çalışmalarına bayramdan sonra hız verecek.

En doğru adayların belirlenmesi için il ve ilçelerde anketler yapacak parti, büyükşehirler başta olmak üzere, çok az oyla kaybedilen il ve ilçelerde çalışmalar yürütecek.

Hedef büyükşehirler

Özellikle büyükşehirlerdeki seçmeni, CHP çatısı altında toplayacak stratejiler üzerinde çalışan parti Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya'da başarı hedefliyor.

"Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyları da analiz eden CHP, yeterli oy gelmeyen bölgelerde de halka ulaşmaya çalışacak.

Parti örgütlerinin etkin bir şekilde görev alacağı bu süreçte, il ve ilçelerin yaşadıkları sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri halka anlatılacak.

"Proje havuzu oluşturuldu"

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçimlere hazırlık çalışmalarının bayramdan sonra hız kazanacağını söyledi.

Aday tespiti için mutlaka anket yöntemini uygulayacaklarını belirten Torun, "Eylül ayından itibaren aday tespitine yoğun bir şekilde başlıyoruz. Türkiye'deki tüm belediyeleri mercek altına alıp, sınıflandırdık. 2014 yerel seçimlerinden itibaren bütün oy durumlarını istatistiksel olarak değerlendirdik. Şimdi hedef 2019. Başarılı olacağız" diye konuştu.

Seyit Torun, çalışmalar kapsamında "proje havuzu" oluşturduklarını anlatarak, bütün seçim bölgelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ettiklerini kaydetti.

İl ve ilçelerin durumlarını inceleyerek etraflı bir analiz yaptıklarını dile getiren Torun, "Az bir oyla kaybedilen belediyeler üzerinde çalışıyoruz. Kazanması muhtemel, herkesin üzerinde uzlaştığı adayları açıklayıp, adayların çalışmalarına başlaması için start vereceğiz" dedi.

"Eşit belediyeciliği getireceğiz"

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'nın da aralarında olduğu büyük illere önem verdiklerini vurgulayan Torun, ismi hiç gündemde olmayan, başarılı olacağı düşünülen adayların da değerlendirildiğini ifade etti.

CHP'li Torun, her şehrin kendine özgü sorunları olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Gözardı ettiğimiz bir konu var, deprem. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşıyayken, maalesef bu gözardı ediliyor. Mutlaka depremle ilgili bir çalışma yapılması lazım. Ulaşım çok önemli. Ulaşımı kolaylaştırıcı projelerin ortaya konulması lazım. Kentsel dönüşüm çok önemli. Ranta dayalı değil, halkın menfaatine dayalı bir çözüm üretilmeli. Rahat, yoksul-fakir semt ayrımı olmaksızın herkesin eşit hizmet aldığı belediyeciliği Türkiye'ye getirmek istiyoruz."

Kaynak: AA