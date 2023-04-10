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TRT Haber 10.04.2023 16:25

CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi

Milletvekili kesin listelerinin YSK'ya teslim edilmesinin ardından CHP ve İyi Parti'de istifalar yaşandı. CHP Ardahan 2'inci sıra adayı Özel Özen partisinden istifa etti. İyi Parti'de ise Ordu ve Şanlıurfa'dan istifa haberleri geldi.

CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi

Milletvekili kesin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. Listelerin açıklanması CHP ve İyi Parti'de istifaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan 2'inci sıra adayı Özel Özen, "Ben bu partiye liyakat ve demokrasi kültürü için gelmiştim, şimdi gördüğüm manzaranın dehşeti beni bu kararı almaya itmiştir" diyerek istifa etti.

Listede yer bulamayan Ömer Faruk Başaran da CHP üyeliğinden ayrıldı.

İyi Parti'de liste tepkisi

İyi Parti'de de istifalar yaşandı. Eski Şanlıurfa il başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, listede kendi adını görmeyince partisinden istifa etti.

Eski bakanlardan İdris Naim Şahin'in Ordu birinci sıradan aday gösterilmesine tepki gösteren Ordu İl Kurucu Üyesi Nuray Özdemir de İyi Parti'den ayrıldı.

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