Hafif Sağanak Yağışlı 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.04.2023 14:54

Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da KIZILELMA’yı uçuracağız

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çatlasalar da patlasalar da, uçağımızı da tankımızı da yapacağız, KIZILELMA’yı da uçuracağız" dedi.

Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da KIZILELMA’yı uçuracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

 


 

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar: 

TCG Anadolu, donanmamızın göz bebeği olacak, bahriyemizin gücüne güç katacaktır. TCG Anadolu, yerli ve milli savunma sanayiimizin gücünün en iyi göstergesidir. Ordumuz, dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. Mehmetçik, her türlü iklim ve arazi koşullarında tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. 

Zira, geçmişte  piyade tüfeğimizi bile yurt dışından tedarik ederken, artık tüm tüfeklerimizi ve hafif silahlarımızı çok namlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı Atak helikopterlerimizi tasarlayıp inşa ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. 

Çatlasalar da, patlasalar da, uçağımızı da tankımızı da yapacağız, KIZILELMA’yı da uçuracağız. Böylece TSK dünyada çok az sayıda ordunun edinebildiği yüksek teknolojilerin avantajlarına ve operasyonel üstünlüğe sahip olacaktır. 

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla var gücümüzle çalışarak ülkemizi daha güçlü bir konuma getirmeyi planlıyoruz. 

Ayrıntılar geliyor... 


ETİKETLER
Hulusi Akar KIZILELMA Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Bakan Soylu AFAD'ın eğitim kampüsünü ziyaret etti
15:28
Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
15:10
Trump’ın eski danışmanı: Musk’ın maaşını Çin Komünist Partisi ödedi
15:09
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü
15:01
KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
15:00
Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
FOTO FOKUS
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ