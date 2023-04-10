Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da KIZILELMA’yı uçuracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/gEL9nzijQN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2023

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

TCG Anadolu, donanmamızın göz bebeği olacak, bahriyemizin gücüne güç katacaktır. TCG Anadolu, yerli ve milli savunma sanayiimizin gücünün en iyi göstergesidir. Ordumuz, dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. Mehmetçik, her türlü iklim ve arazi koşullarında tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir.

Zira, geçmişte piyade tüfeğimizi bile yurt dışından tedarik ederken, artık tüm tüfeklerimizi ve hafif silahlarımızı çok namlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı Atak helikopterlerimizi tasarlayıp inşa ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz.

Çatlasalar da, patlasalar da, uçağımızı da tankımızı da yapacağız, KIZILELMA’yı da uçuracağız. Böylece TSK dünyada çok az sayıda ordunun edinebildiği yüksek teknolojilerin avantajlarına ve operasyonel üstünlüğe sahip olacaktır.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla var gücümüzle çalışarak ülkemizi daha güçlü bir konuma getirmeyi planlıyoruz.

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