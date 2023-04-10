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Gündem
TRT Haber 10.04.2023 14:16

AK Parti'nin seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

AK Parti'nin seçim beyannamesi yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Spor Salonu'nda detaylarını paylaşacağı beyannamede deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar öne çıkacak. Programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

AK Parti'de gözler Ankara'da düzenlenecek programa çevrildi.

2007 seçimine "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak.

Yeni dönemin hedeflerine vurgu

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemde yapılması planlanan kalkınma yatırımları anlatılacak. Atılacak demokratik ve sosyal adımlara yer verilecek.

Beyannamede “Türkiye için hemen şimdi” vurgusu yapılacak. AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları hatırlatılacak.

Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alandaki başarılar sıralanacak.

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla 23 başlık hazırlandı

23 başlık altında hazırlanan beyannamede gençlere ve kadınlara yönelik mesajlar verilecek.

Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannamede önemli başlıklar olarak yerini alacak.

Deprem yaralarının sarılmasına yönelik adımlar vurgulanacak

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa ve ihyası ile kentsel dönüşüme de ayrıca vurgu yapılacak.

Asrın felaketi nedeniyle sade bir şekilde düzenlenecek programda yalnızca seçim beyannamesinin detayları paylaşılmayacak.

AK Parti listesinden seçime girecek 600 milletvekili adayı tek tek seçmene tanıtılacak. 

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