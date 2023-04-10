Hafif Sağanak Yağışlı 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.04.2023 13:58

Bazı siyasilerin çocukları milletvekili listelerinde aday

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listelerde siyasetin yakından tanıdığı isimlerin çocuklarının yanı sıra aynı aileden ama farklı siyasi partilerin listesinden aday olanlar da var.

Bazı siyasilerin çocukları milletvekili listelerinde aday

Türkeş ailesinin Meclis'te iki isimle temsil edilmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, AK Parti'den Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada aday oldu.

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den Adana'da liste başından seçim yarışına giriyor.

Bülent Arınç'ın oğlu aday oldu

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da ikinci kez Meclis'e girmek için aday.

Geçtiğimiz dönem AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç, bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu da babasının izinde.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Şahin, Karabük 1'inci sıradan aday oldu.

Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den yarışa katıldı

23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu AK Parti'den seçim yarışına girdi. Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge 5'inci sıradan aday.

Diyarbakır'da akrabalar yarışacak

Eski milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır'dan liste başı oldu. Galip Ensarioğlu, akrabası Vejdin Ensarioğlu ile yarışacak.

Vejdin Ensarioğlu, İyi Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan listeye girdi.  Vejdin Ensarioğlu'nun babası Mehmet Salim Ensarioğlu da İYİ Parti İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıradan aday.

Şırnak'ta Tatar ailesi yarışıyor

Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 isim, 4 farklı partiden birinci sıradan aday oldu.

Arslan Tatar AK Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi ve Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden milletvekili listelerinde yerini aldı.

Bedirhanoğlu aşiretinden iki isim AK Parti ve CHP listelerinde yer aldı.

Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'de Van'dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AK Parti'nin adayı oldu.

CHP'li Ayaydın'ın kızı AK Parti'de

CHP'nin eski İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın da siyasete atıldı.

Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul 2'nci Bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Bakan Soylu AFAD'ın eğitim kampüsünü ziyaret etti
15:28
Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
15:10
Trump’ın eski danışmanı: Musk’ın maaşını Çin Komünist Partisi ödedi
15:09
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü
15:01
KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
15:00
Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
FOTO FOKUS
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ