Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin yeni belediye başkan adaylarını belirleyeceği Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde, aday listesine son şekli verildi.

PM'nin bugünkü toplantısında üyelerin onayına sunulacak liste, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

Kaynak: AA