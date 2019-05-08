CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararının ardından YSK'ya yeni bir başvuru yapacaklarını söyledi.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle iptal ettiğini anımsatan Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını ifade etti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini bildirdi.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA