CHP bin 398 belediyede adayını gösterecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere 5 ay gibi kısa bir süre kaldığını anımsatarak, parti olarak seçim çalışmalarına her anlamda devam ettiklerini söyledi.

Genel merkez olarak daha önce 44 ile milletvekili ve parti meclisi üyesi göndererek buralarda belli çalışmalar yapmalarını istediklerini anlatan Torun, söz konusu 44 ilin raporlarının hazırlandığını ifade etti.

Torun, ardından 16 ile daha milletvekili arkadaşlarının yönlendirildiğini vurgulayarak, bu illerin raporlarının ise kısa süre sonra ulaşacağını aktardı.

Torun, 60 ilde adaylaşma noktasında önemli ölçüde belli verileri elde etmiş olacaklarını belirterek, "Geriye 21 ilimiz kalıyor. Onu da mutlaka bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün örgütlerimizle bu anlamda diyaloğa geçtik. Onların görüşleri doğrultusunda geniş katılımlı eğilim yoklaması, anketler veya ön seçim tercihlerini aldık ve buna göre parti meclisinde bu kararları değerlendireceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi bin 398 belediyede, her yerde adayını gösterecek. En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız." ifadesini kullanan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En iddialı ve başarılı olabilecek adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız. Geçmişte aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde bugün en az iki üç aday adayı arasında adayları belirleme noktasına geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk, şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesidir. Zaten seçmenlerimizde seçim kampanyasını başlattığımızda birçok belediyede en iddialı partinin CHP olduğunu görecektir."

Torun, bir gazetecinin "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı noktasında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ordu'nun bütün ilçelerinde aday adaylarımızın tamamı oldukça iddialı. Mutlaka aralarında bir değerlendirme yaparak ortak akılla seçimi kazanabilecek arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Gerek ilçelerimizde gerekse büyükşehir belediyesinde halkın beklentilerine karşılık verecek arkadaşlarımız görev alacaktır. Benim adaylığım noktasında ise henüz böyle bir konu yok ama her zaman söylediğim gibi ben bugüne kadar verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Hiçbir zaman sorumluluktan da kaçmadım ama şimdilik genel merkezde görevim gereği yürüttüğüm bir süreç söz konusu."

Kaynak: AA