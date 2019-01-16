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CHP 5 ilde daha adaylarını açıkladı
16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçim hazırlıkları kapsamında, Diyarbakır, Amasya, Bartın, Kars ve Kastamonu için adaylarını açıkladı.
CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında aday belirleme süreci devam ediyor.
Bu kapsamda CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.
Kaynak: AA
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