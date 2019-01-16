CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında aday belirleme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.

Kaynak: AA