Cevdet Yılmaz: Rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti;

Cari işlemler açığımız azalmaya, rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor. 2024 yılı mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı mayıs ayına göre 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari açıktaki iyileşme, geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten ve hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 20,8 milyar dolar azalmıştır. Hizmet gelirlerinde mayıs ayındaki artışla birlikte 6 ay sonra mal ve hizmet dengesi pozitife dönmüştür. 2024 yılı mayıs ayında net hata noksan kalemi hariç uluslararası kaynak girişi 14,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Artan kaynak girişi ve azalan cari açıkla birlikte mayıs ayında rezervlerimizdeki artış 17,6 milyar dolara ulaşmıştır.

"Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz"

Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi arttırmayı hedefliyoruz.