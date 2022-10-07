Hükümetin Alevilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar 58 ilde bin 585 cemevi ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem ayı içinde cemevi ziyareti gerçekleştirdi.

Öncesinde de Alevilerin talepleri dinlendi, notlar alındı. Ziyaretler sırasında 8 bin 741 talep toplandı, bunların 5 bin 603'ü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerini Ankara'da bazı cemevi ve derneklere yönelik saldırının ardından gerçekleştirdi. Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.

Erdoğan, Hacı Bektaş'ta programa katıldı

Cumhurbaşkanı, 14 Ağustos’ta da Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751'inci yıl dönümü anma programındaydı. Birlik beraberlik mesajı verdi.

Başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı da ziyaretlerini sürdürecek. Erdoğan, cemevi ziyaretlerinin ikincisini bugün İstanbul Kadıköy'deki Şahkulu Sultan Dergahı'na yapacak.

Erdoğan, türbeyi ve cemevini ziyaret edecek. Ziyaretin ardından konferans salonunda tören yapılacak.

7 yeni cemevinin temeli atılacak

Törende Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'de yeni cemevlerinin temeli atılacak.

Ankara, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'da da yapımı tamamlanan ve yenilenen cemevleri ibadete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik beraberlik mesajlarını bu kez İstanbul'daki törende verecek.

Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz de konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerinde, alanında sorunları dinlemek, ona göre çözüm üretmek daha mantıklı olur ve olumlu bir gelişme. Öncekiler gibi değil gerçekçi görüyoruz. Şahkulu önemli bir mekan, önemli bir dergah. Orayı seçmesi çok olumlu, çok güzel bana göre. Bunların devam etmesinden de mutluluk duyuyoruz tabi.

Bunları ihtiyaca göre yapmak, devlet eliyle ve bir plan dahilinde yapmak çok doğru olur. İnsanlar kendi yapsın gibi olursa merdiven altı cemevleri türer. Mimarisine, kültüre uygun şeyler yapılırsa daha güzel olur. Bu nedenle daha iyidir devletin cemevi açması."

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

Kurgu: Berkay Arslan