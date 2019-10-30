ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

Dışileri Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık, "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen Ermeni iddialarıyla ilgili kararı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA