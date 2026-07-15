  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.07.2026 04:40

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Haluk Levent'in 'çalışanlarının banka hesaplarını para transferlerinde kullandığı' iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü anma etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
03:26
Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
03:04
İran devlet televizyonu: İlam eyaletinde bir su üretim tesisi düşmanın saldırısına uğradı
02:03
ABD Başkanı Trump: İran masaya oturmazsa enerji santrallerini ve tüm köprülerini yıkacağız
01:32
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor
00:54
Haluk Levent'in 'çalışanlarının banka hesaplarını para transferlerinde kullandığı' iddiası
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
FOTO FOKUS
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ