Canan Kaftancıoğlu davasında karar06 Eylül 2019 Cuma 15:49 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 16:03
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 5 suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.
Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.
Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.
5 suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası
Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA