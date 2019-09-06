İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

5 suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA