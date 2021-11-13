Sadece bir şehrin değil, tüm Türkiye'nin hayaliydi. 1915 Çanakkale Köprüsü için ilk kazma, 2017 yılında vuruldu.

Dünyanın sayılı köprülerinden biri olarak tasarlandı. Boğazın iki yakasına, Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce'ye, kule temelleri için kuru havuzlar inşa edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü, çevreci yanıyla da ön plana çıkan bir proje oldu. İnşaata başlanmadan önce, şantiye bölgesindeki deniz dibi canlıları tek tek tespit edildi. Onlarca dalışla bölgeden alınıp uygun alanlara taşındılar. Kulelerin inşaatına, tüm canlıların taşındığından emin olunduktan sonra başlandı.

18 ay erken bitirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar başladıktan 1 yıl sonra kule kazık çakımı töreni için yine Çanakkale'deydi. Köprünün erken bitirileceği müjdesini verdi.

Köprünün ayakları, Osmangazi Köprüsü'ndeki gibi denizin içinde yer aldı. Dev kuleleri 16 Mayıs 2020'de tamamlandı. Kedi yolu kuruldu, kuleler arasına kablolar örüldü.

1915 Çanakkale Köprüsü rekorların projesi olarak tarihe geçti. Köprüde dünyanın etrafını 4 kez dolanacak uzunlukta, 162 bin kilometre çelik tel kullanıldı. Bu tellerle önce kedi yolu yapıldı ardından taşıyıcı ana kablo ve halatlar monte edildi.

Dev tabliyeler deniz yoluyla taşındı

Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde imal edilen dev tabliyeler deniz yoluyla Çanakkale'ye taşındı. Genişliği 45, uzunluğu 48 metre, ağırlığı da 700 ton olan bloklar dev yüzer vinç ile yukarı kaldırıldı. 81 tabliye yerleştirildi.

Köprü, gidiş-geliş toplam 6 şeritten oluşacak. Saatte 299 kilometre hızdaki rüzgara dayanıklı şekilde projelendirildi.

Simgelerin köprüsü olacak

Yapı, "Simgelerin Köprüsü" olarak isimlendiriliyor. Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Üst kısımları, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor.

Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.

Asma köprü, 7 milyar 144 milyon liraya, 101 kilometrelik otoyol ise 3 milyar 210 milyon liraya mal olacak. Yani toplam yatırım, 10 milyar lirayı aşacak. Geçiş ücreti ise 15 Euro artı KDV olarak belirlendi.

Boğaz 6 dakikada geçilecek

Dev köprü, seneye 18 Mart törenlerinde hizmete açılacak. Feribotla yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini, 6 dakikaya indirecek.

Kamera: Mustafa AYdın Gül

Kurgu: Buse Çelik