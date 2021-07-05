Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, 29 Mayıs tarihinde açılan Çamlıca Kulesi'ni geçen ay ziyaret edenlerin sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti" dedi.