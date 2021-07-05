Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çamlıca Kulesi'ni 39 bin kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni Haziran ayında 39 bin 174 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, 29 Mayıs tarihinde açılan Çamlıca Kulesi'ni geçen ay ziyaret edenlerin sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti" dedi.
Haziran ayında toplam 39.174 misafirimiz— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 5, 2021
Avrupa'nın en yükseği,
Gökyüzüne erişen gururumuz,
İstanbul'un yeni simgesi #ÇamlıcaKulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti... pic.twitter.com/20ebMwYCg8
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