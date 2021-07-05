Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyon kişinin daha aşısının yapıldığını söyledi.

Bakan Koca, paylaşımında, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı COVID-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.