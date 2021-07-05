Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 milyon kişi daha aşılandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısının yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyon kişinin daha aşısının yapıldığını söyledi.
Bakan Koca, paylaşımında, "Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı COVID-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.
Henüz 24 saat dolmadan, 1 MİLYON KİŞİNİN DAHA ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
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