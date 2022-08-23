Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.
Söz konusu işlemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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