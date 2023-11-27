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TRT Haber 27.11.2023 16:19

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hazırlığı

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hazırlığı
[Fotograf: AA]

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan çalışan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

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