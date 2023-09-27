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Gündem
TRT Haber 27.09.2023 16:34

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dumont, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.

Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gaarder'in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Erdoğan'a, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assad Bin Abualnasr  güven mektubu takdim edecek.

Güven mektuplarının takdiminin ardından büyükelçiler Türkiye’deki görevlerine resmen başlayacak.
 

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