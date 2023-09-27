Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dumont, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.

Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gaarder'in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan'a, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assad Bin Abualnasr güven mektubu takdim edecek.

Güven mektuplarının takdiminin ardından büyükelçiler Türkiye’deki görevlerine resmen başlayacak.

