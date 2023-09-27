Az Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2023 14:50

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor

Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak

Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.

Ulusal güvenlik konuları ele alınacak

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

Tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler gündemde

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu da ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER
MGK Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Blinken ve Aliyev, Karabağ'daki durumu telefonda görüştü
15:02
Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiliyor
15:02
Azerbaycan Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'ı gözaltına aldı
14:43
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
14:48
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:48
Geri dönüşümde yeni yol: Çay ve kahve atıkları kek hamuruna
Azerbaycanlı öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi
Azerbaycanlı öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ