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Gündem
AA 13.07.2023 16:52

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Gine Büyükelçisi Kande, Bangladeş Büyükelçisi Haq ve Burkina Faso Büyükelçisi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğa'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi'nden güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Some'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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