Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi'nden güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Some'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.