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Gündem
TRT Haber 13.07.2023 14:50

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

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