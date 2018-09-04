  • 04 EYLÃœL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.699
    EURO 7.73
  • BIST 93286.44
    ALTIN 256.281
ReklamÄ± Kapat
BuradasÄ±nÄ±z : » » BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Burkina Faso, KKTC, Gabon ve Hindistan'Ä±n Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§ilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.

yazÄ±yÄ± bÃ¼yÃ¼t yazÄ±yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lt
BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸana gÃ¼ven mektubu

****

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸen kabulde, Burkina Faso'nun Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Brahima Sere, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.

Sere'nin eÅŸi Fanta Traore, Ã§ocuklarÄ± Yasmine Aquela, Kenza Aliah, Bassari Nadia, Ramzy S. Nasser ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kabul sÄ±rasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sere'nin Ã§ocuklarÄ±yla yakÄ±ndan ilgilendi. 2 yaÅŸÄ±ndaki Ramzy S. Nasser'in elini Ã¶perek kucaÄŸÄ±na alan ErdoÄŸan, 4 yaÅŸÄ±ndaki Bassari Nadia'nÄ±n da isteÄŸini geri Ã§evirmedi.

Gabon BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gabon'un Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Bernard Avouma'yÄ± da kabul etti.

BuÌˆyuÌˆkelcÌ§i Avouma, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.

Avouma'nÄ±n, eÅŸi ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensubunu BaÅŸkan ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

Hindistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu

Hindistan'Ä±n Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Sanjay Bhattacharyya, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hindistan'Ä±n Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Sanjay Bhattacharyya'yÄ± kabul etti.

Bhattacharyya'nÄ±n eÅŸi ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± BaÅŸkan ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

KKTC BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu

KKTC'nin Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Kemal KoÌˆpruÌˆluÌˆ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.
 

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KKTC'nin Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Kemal KoÌˆpruÌˆluÌˆ'yÃ¼ kabul etti.

KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n eÅŸi, oÄŸlu ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ± takdimin ardÄ±ndan, ErdoÄŸan ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Sanjay Bhattachary, gÃ¼ven mektubu, Gabon Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Bernard Avouma, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Burkina Faso Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Brahima Sere
AÅŸaÄŸÄ±daki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaÅŸabilirsiniz.
ï»¿

MANÅžETLER



Sitemizdeki yazÄ±, resim ve haberlerin her hakkÄ± saklÄ±dÄ±r. Ä°zinsiz, kaynak gÃ¶sterilmeden kullanÄ±lamaz.
Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KÃœNYE Copyright Â© 2018. TRT HABER