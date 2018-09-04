BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸen kabulde, Burkina Faso'nun Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Brahima Sere, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.
Sere'nin eÅŸi Fanta Traore, Ã§ocuklarÄ± Yasmine Aquela, Kenza Aliah, Bassari Nadia, Ramzy S. Nasser ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kabul sÄ±rasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sere'nin Ã§ocuklarÄ±yla yakÄ±ndan ilgilendi. 2 yaÅŸÄ±ndaki Ramzy S. Nasser'in elini Ã¶perek kucaÄŸÄ±na alan ErdoÄŸan, 4 yaÅŸÄ±ndaki Bassari Nadia'nÄ±n da isteÄŸini geri Ã§evirmedi.
Gabon BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gabon'un Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Bernard Avouma'yÄ± da kabul etti.
BuÌˆyuÌˆkelcÌ§i Avouma, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.
Avouma'nÄ±n, eÅŸi ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensubunu BaÅŸkan ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
Hindistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu
Hindistan'Ä±n Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Sanjay Bhattacharyya, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hindistan'Ä±n Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Sanjay Bhattacharyya'yÄ± kabul etti.
Bhattacharyya'nÄ±n eÅŸi ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± BaÅŸkan ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
KKTC BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¼ven mektubunu sundu
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KKTC'nin Ankara BuÌˆyuÌˆkelcÌ§isi Kemal KoÌˆpruÌˆluÌˆ'yÃ¼ kabul etti.
KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n eÅŸi, oÄŸlu ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ± takdimin ardÄ±ndan, ErdoÄŸan ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
Kaynak: AA