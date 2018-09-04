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Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

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Bakan Akar, ABDnin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığındaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.

'Terör örgütü bölgeyi tamamen terk etmeli'

Akar'ın, Jeffrey'i kabulünde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulandı.

Bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, James Jeffrey, abd
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