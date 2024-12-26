Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.12.2024 09:55

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek güven mektubu takdim törenlerinde üç büyükelçiyi ayrı ayrı kabul edecek.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerini kabul edecek.

Program kapsamında büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.

İlk olarak Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson hazır bulunacak. Ardından Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunacak.

Beştepe'deki son törende de Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al- Adwani hazır bulunacak.

Güven mektuplarının takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri ayrı ayrı kabul edecek.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Hindistan
Sıradaki Haber
Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
TBMM'den bir heyet, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
11:25
Fransa basını: Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek
11:16
Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,13 arttı
11:14
Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında gündem: Marmara Denizi'ndeki kirlilik
11:10
Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınında 66 bin hektar alan kül oldu
11:10
'Sıla Bebek' davasında 5 sanık hakim karşısında
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ