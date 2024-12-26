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TRT Haber 26.12.2024 08:16

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak

Yıl sonu yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk sürüyor. Hareketliliğin bir nedeni de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yapılacak alım satım işlemlerinde 1 Ocak itibarıyla çipli kimliği zorunlu tutması. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Kentlerde de nüfus müdürlüklerinde yoğunluk sürüyor.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tapu müdürlüklerinde eski tip kimlikle işlem yapılamayacak.

Çipli kimliğe geçiş oranı Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı.

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. 

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