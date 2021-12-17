Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 03:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bütçe maratonunda sona doğru
Meclis'teki bütçe maratonunda son viraja gelindi. 2022 yılına ait bütçe teklifinin maddeleri Genel Kurul'da kabul edildi. Bugün saat 14.00'te kapanış oturumu yapılacak.
Meclis'teki 2,5 aylık bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon safhasının ardından, Genel Kurul'da 11 gün aralıksız mesai yapıldı.
Bakanlar 2022 yılı bütçelerini savundu. Müzakereler ve soru cevap bölümleri tamamlandı.
Son olarak bütçe teklifinin maddeleri 14 saati bulan müzakerelerin sonucunda kabul edildi. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.
Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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