Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da cezaevi servis aracına saldıran Cebrail Gündoğdu yakalandı
Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını duyurdu.
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Etiketler: Bursa Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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