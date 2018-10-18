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Bülent Turan: 3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 dönem belediye başkanlığı yapanların aday olmayacağını açıklaması gerektiğini söyledi.

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AK Parti'nin yerel seçimler için takvimi henüz belli olmadı. Aday adaylığı için başvuruların henüz başlamadığı AK Parti’de, Grup Başkanvekili Bülent Turan 3 dönem uyarısı yaptı.

TRT Haber'de yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programına konuk olan Turan, “Ben isterim ki 3 dönem bitiren tüm arkadaşlarımız desinler ki genel merkezimize ‘ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim.’ Bunu yapsın bunu bekleriz. Tüm 3 dönemlik arkadaşlarımız, ben çok iyi çalıştım, çok iş yaptım ama 40 yaşında başkan olduysam 55 oldum, 60 oldum desinler genel merkezimizi rahatlasınlar.” dedi.

Turan şunları söyledi:

“Genel merkez baktı, şu ilçelerde, bu ilde 3 dönem olmuş ama hala sana ihtiyacımız var, halk seni çok seviyor, sen olmazsan biz giremeyiz burada diyorsa istisnai olarak genel merkezimiz ‘sen sen devam et’ desin. Kural 3 dönemlik arkadaşlarımızın izin alması olsun, istisna genel merkez talimatı gereği olsun.”

Kaynak: TRT HAber

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