Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
24 saatte 1 milyon 538 bin 144 kişi aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısının 1 milyon 538 bin 144 doz olduğunu açıkladı.
SAAT 00.00’A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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