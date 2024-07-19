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TRT Haber 19.07.2024 12:12

BTK: Kesintinin kaynağı CrowdStrike

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), küresel düzeyde etkili olan yazılım sorununun siber saldırı kaynaklı olmadığını, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiğinin tespit edildiğini duyurdu.

BTK: Kesintinin kaynağı CrowdStrike

BTK, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Sorunun çözüm adımları

BTK, üretici firmanın sorunun çözümüne ilişkin yaptığı teknik açıklamayı da paylaştı.

Açıklamaya göre, sorunun çözüm adımları şu şekilde:

-Windows'u güvenli modda veya Microsoft kurtarma ortamında başlatın.

-C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

-"C-00000291*.sys" ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.

-Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.

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