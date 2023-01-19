Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, seçim yasasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır."

"Cumhurbaşkanımızın mart ayında bir karar alacağını tahmin ediyorum"

Bozdağ, seçim tarihiyle ilgili, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanının adaylığında Anayasaya aykırı bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusuna da değinen Bozdağ şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının 2023 seçiminde aday olması anayasal hakkıdır. Anasayal, yasal engel yoktur. Anayasaya da aykırı bir şey yok. Muhalefetin menfaatine aykırı bir durum var. Siz 2028'i düşünün. Parlamento çoğunluğu sağlanırsa cumhurbaşkanı aday olabiliyor."

Bozdağ, 6'lı masanın yetki açıklamasıyla ilgili, "Şimdiden krizi ve kaosu vadediyorlar" dedi.