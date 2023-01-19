Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk ve ABD'li heyetlerin F-35 görüşmeleri sürüyor: 3'üncü toplantı Ankara'da
Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri F-35 istişareleri ile ilgili ikinci toplantısını 18 Ocak'ta Washington'da yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, bir sonraki toplantının 2023 ilkbahar aylarında Ankara'da yapılmasını planladıklarını açıkladı.
Türkiye ve ABD'nin F-35 görüşmeleri sürüyor.
Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri ilk toplantıyı Ankara'da gerçekleştirmişlerdi.
İkinci toplantı ise dün ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda anlaştıklarını belirterek, üçüncü toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları Arasındaki Görüşmeye İlişkin Açıklama. pic.twitter.com/3I6Q8q0yvr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
Etiketler: ABD F-35 Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
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