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Borçların yeniden yapılandırılmasında süre uzatıldı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksitin ödeme süresi 15 ekime kadar uzatıldı. İlgili karar resmi gazetede yayımlandı.

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Borçların yeniden yapılandırılmasında süre uzatıldı

Yapılandırılan kamuya yönelik borçların birinci taksit ödemesinin son ödeme süresi uzatıldı.

İlgili kanun kapsamında 1 ekim olarak belirlenen tarih, 15 ekim oldu.

Süresi içinde ödenen borçlarda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90 indirim gerçekleştirilecek.

İdari para cezalarında da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor.

Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.

Kaynak: TRT Haber

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