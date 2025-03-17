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Gündem
AA 17.03.2025 18:06

Bizim çocuklar Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Bizim çocuklar Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda Mert Günok ile Merih Demiral, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yunus Akgün, idmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, Macaristan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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