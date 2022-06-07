Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmasında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Yeni finansman paketi ile konutların ısınma ve soğumasında gereğinden fazla enerji tüketilmeyecek, vatandaşlar tasarruf edecek.

Enerji tasarruf potansiyeli yüzde 45'e yükselecek

Uygulama ile birlikte binalarda ısı yalıtımı teşvik edilecek. Hem enerji verimliliğine katkı sağlanacak hem de sera gazı salınımı azalacak. Böylece binaların enerji tasarruf potansiyeli ise yüzde 45' e kadar yükselecek.

Kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla kullanılabilecek. Yüzde 40'lık kısmı ise proje tamamlanıp enerji kimlik belgesinin alınmasının ardından alınacak.

Enerji ve Çevre Uzmanı Altuğ Karataş, "Eğer binanıza yalıtım yapıyorsanız bin 100 liralık faturanız olduğunda bu size 500 liralık minimum tasarruf sağlayacaktır. Elde edeceğiniz tasarruf mevcut enerji maliyetleriyle ortaya çıkan sarfiyatınızı aslında amorti ediyor" dedi.

Düzenleme ile karbon nötr hedefine ulaşılacak

Düzenlemenin karbon nötr hedefine ulaşılmasında da katkı sağlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin Karataş, mevcut yapı stoklarında yalıtımsız binalardan yıllık enerji kaybımız 7 milyar dolar yani bu işin sonunda Türkiye’nin cari açığını kapatacak müthiş bir fırsat sunduğunu söyledi.

Paket, ilgili Bakanlıkların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye alınacak.