Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantıda aşılamanın yanı sıra, delta ve mu varyantları ile mücadele ele alınacak.