İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrıları yapıldığını hatırlattı.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır." dedi.

Güvenlik güçlerinin, herkesin huzur ve güvenliği için daima görev başında olduğunu aktaran Yerlikaya, "Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir." dedi.