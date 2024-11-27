Duman 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.11.2024 15:13

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulunun 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" denildi.

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e tüm silah satışlarının askıya alınması talebini reddetti
16:44
RTÜK'ten milli ve manevi değerlere aykırı yayınlara yaptırım
16:42
Eğribel Tüneli yeniden ulaşıma açıldı
16:32
Berlin'de NSU kurbanları için anma merkezi kurulacak
16:21
Fransa'dan UCM'nin katil Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili çelişkili açıklamalar
16:35
TCMB Başkanı Karahan: Beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz
Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Erciyes Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu
İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ