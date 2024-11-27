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TRT Haber 27.11.2024 14:20

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi. Listede, hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı etinin bulunması dikkati çekti. İşte ifşa edilen o ürünler...

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Listeyi görmek için tıklayınız

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde; sızma zeytinyağının içerisine tohum yağı katıldığı, tereyağının içerisine bitkisel yağ, peynirlerin içerisine de nişasta katıldığı bilgileri yer aldı.

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

 

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler de belli oldu.

Hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağda ise gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

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