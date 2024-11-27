Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

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Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde; sızma zeytinyağının içerisine tohum yağı katıldığı, tereyağının içerisine bitkisel yağ, peynirlerin içerisine de nişasta katıldığı bilgileri yer aldı.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Yapılan son denetimlerde sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler de belli oldu.

Hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağda ise gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.