Berlin'deki TRT Deutsch ofisine tehdit mektubu gönderildi. Detayları TRT Deutsch yayın yönetmeni Kaan Elbir aktardı:

"Mektupta, domuz kafası ile birlikte islama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri içeren yazılar vardı. Alman makamlarını bilgiledirdik. Ofiste inceleme yapan Alman polisi mektubu da yanına alarak olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.