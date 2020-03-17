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Berlin'de TRT Deutsch merkezine tehdit mektubu
Berlin'deki TRT Deutsch merkezine, Alman polisinin de bilgisi dahilinde olan bir grubun imzaladığı tehdit mektubu gönderildi.
Berlin'deki TRT Deutsch ofisine tehdit mektubu gönderildi. Detayları TRT Deutsch yayın yönetmeni Kaan Elbir aktardı:
"Mektupta, domuz kafası ile birlikte islama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri içeren yazılar vardı. Alman makamlarını bilgiledirdik. Ofiste inceleme yapan Alman polisi mektubu da yanına alarak olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Berlin'deki TRT Deutsch merkezine, Alman polisinin de bilgisi dahilinde olan bir grubun imzaladığı tehdit mektubu gönderildi. Detayları TRT Deutsch yayın yönetmeni Kaan Elbir @trthaber'de aktardı. pic.twitter.com/HwPwlmFXOc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 20:01
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