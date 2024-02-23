Belediyedeki görevlendirmeyle Iğdır'ın çehresi değişti

2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı Iğdır Belediyesi, halkın kaynaklarını terör örgütü PKK'ya aktardı. Ancak, şehir bölücü emellere teslim edilmedi. Görevlendirme ile kaynaklar millet için kullanılmaya başlandı.

Belediye kentte biriken sorunları çözmek için kolları sıvadı. Elli yıllık ve 370 kilometrelik içme suyu hattını değiştirdi. 135 kilometre uzunluğundaki atık su şebeke hattı tamamen yenilendi. Belediye’nin araç filosu yenilen kentte hemen her mahalle ve sokağa park yapıldı. Atık su arıtma tesisi hizmete sunuldu.

Iğdır'ın en büyük problemlerinden bir tanesi kentin atık suyunun arıtılmadan deşarj edilmesiydi. Belediyeye yapılan görevlendirme sonrası atık su arıtma tesisi yapıldı. Yaklaşık 11 milyor euro'ya mal olan tesiste Iğdır'ın bütün atık suyu arıtıldıktan sonra deşarj ediliyor.

Parklar ve spor alanları uğrak nokta haline geldi

Hal, çarşı, şehirler arası otobüs terminali ve katı atık aktarma istasyonu faaliyete geçti. Kentte ardı ardına hizmete giren parklar ve spor alanları vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Iğdır'da yeni projeler ile kadınların sosyal ve ekonomik alanlardaki rolü güçlendi. Görevlendirmenin ardından, Iğdır el birliği ile hak ettiği hizmetlere kavuştu.

"Birlikte başardık"

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

2020 yılından önce imar planı olmayan gettolaşmış, yolları altyapısı, üstyapısı olmayan, yeşil alanları gerçekleştirilmemiş köhne ve hizmet belediyeciliğinden uzak bir anlayışın hakim olduğu bir Iğdır bulunurken 2020 yılından itibaren çok yoğun bir hizmet merkezi haline geliyor Iğdır. Bizim mottomuz; Birlikte başardık.

Kamera: Veysel Dişbudak