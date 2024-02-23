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Gündem
AA 23.02.2024 15:55

Bahçeli, Avrupa şampiyonu güreşçileri kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa şampiyonu olan Güreş Milli Takımı'nı kabul etti.

Bahçeli, Avrupa şampiyonu güreşçileri kabul etti
[Fotograf: AA]

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile şampiyon olan takım, parti genel merkezini ziyaret etti.

Genel Başkan Bahçeli, Serbest Güreş Milli Takımı ve Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularıyla sohbet etti.

Sporcular ve teknik heyeti şampiyonadaki başarılarından dolayı kutlayan Bahçeli, sporcularla teknik heyete hediyeler verdi, başarılarının devamını diledi.

Bahçeli, Avrupa şampiyonu güreşçileri kabul etti

Milli takım sporcuları ve teknik heyet de desteklerinden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kabulde, MHP Spor Komisyonu Başkanı ve MYK Üyesi İbrahim Özbay, MHP Spor Komisyonu Üyesi ve Güreş Federasyonu Koordinatörü Levent Parlar, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, sporcular Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Berber, teknik direktörler Abdullah Çakmar, Nazmi Avluca ile Efraim Kahraman yer aldı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası Devlet Bahçeli Güreş
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