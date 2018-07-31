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Belediye başkanlarına yurt dışına çıkışta izin şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

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Belediye başkanlarına yurt dışına çıkışta izin şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14 Ekim 2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığının izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yurt dışı, il genel meclisi üyeleri, İçişleri Bakanlığı, genelge, Belediye Meclis üyeleri, belediye başkanı
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