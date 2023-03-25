Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 03:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
BDDK, iki yeni bankanın kuruluşunu onayladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasını ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini onayladı.
Konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.
Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.
Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.
Etiketler: Bankacılık Resmi Gazete
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