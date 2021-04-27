Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bayram tatiline ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günleri tam gün, arife günü olan 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Böylece bayram tatili önceki ve sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.