Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne ait görselleri paylaştı
Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.
Baykar, sosyal medya hesabından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.
Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/pHi2uprOrV
Etiketler: Son Dakika Yerli ve Milli Teknolojiler
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