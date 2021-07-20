Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten kilit isimlerden Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.
Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedildi.
Kısa bir süre burada kalan Öksüz ve Oruç'u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı.
Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki bu görüntüleri, Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.
Etiketler: 15 Temmuz Darbe FETÖ Son Dakika Terör Örgütü
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