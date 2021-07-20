Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedildi.

Kısa bir süre burada kalan Öksüz ve Oruç'u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı.

Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki bu görüntüleri, Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.